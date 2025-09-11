Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert "NOBODY´S PERFECT" it´s funky - it´s jazz !" Ruth Sabadino & Band, feat. Werner Acker

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 11. September in der Steinturnhalle Leonberg: Das neue Program "NOBODY´S PERFECT" it´s funky - it´s jazz ! Ruth Sabadino & Band, feat. Werner Acker​

​

Die Stuttgarter Saxophonistin Ruth Sabadino ist seit Jahren mit ihren Bands & Projekten im ganzen Land unterwegs und steht regelmäßig vielen Künstlern, Musikern, Theatern & Live Produktionen mit Sax & Stimme zur Seite.

Ihr knackiges Tenorsax ist einfühlsam und stark zugleich und von Elementen aus Blues, Jazz & Funk geprägt. In Kombi mit ihrer holzigen Bassklarinette, ausdrucksstarken Stimme und gewitzten Moderationen findet sie zu einem authentischen Sound & Stil.

Im neuen Programm „ Nobody´s Perfect“ nimmt sie mit starken Eigenkompositionen und originellen Interpretationen „geliehener“ Songs die vielfältigen Auf & Ab´s des Lebens unter die Lupe. Ein vitaler Mix aus urbanem Großstadtblues, relaxtem Funk-Jazz, durchwebt von luftigen Klangräumen und viel Freiraum für die solistischen Ausflüge der Band. Präsentiert mit Spielwitz, erfrischendem Humor und Leichtigkeit erzählen die Songs von diversen Höhen & Tiefen, mal augenzwinkernd, mal mit Tiefgang - aber immer stilsicher verpackt in einem griffigen Sound, der mit Heart & Soul in die Beine geht und melodisch ansteckend ist.

Dicht an ihrer Seite überzeugt dabei eine brillante und bestens eingespielte Band, die seit vielen Jahren eine hörbar musikalische Freundschaft verbindet:

Werner Acker, gehört zu den begehrtesten Gitarristen der Szene und ist als Solist und Sideman international unterwegs. Sein facettenreiches Spiel ist geprägt von Improvisations-freude, Soul, Jazz, Rhythm & Blues. Er war lange Jahre Dozent an der HDMK Stuttgart.

Kurt Holzkämper am Bass, begeistert mit seinem innovativen Spiel und solistischen Fähigkeiten.

Er war Dozent an der HFM Würzburg und ist als gefragter Musiker und Klangkünstler international unterwegs.

Christoph Sabadino ( Drums), ist als vielseitiger Musiker in den verschiedensten

Genres stilsicher unterwegs. Sein eloquentes Spiel macht ihn zum unersetzlichen

Motor vieler Produktionen. Als Rhythmusgruppe liefern die beiden eine perfekte Basis und sind seit Studientagen ein echtes Dream Team.