Jazzclub: Tante Fridas Jazzkränzchen

Jazz aus Reutlingen.

Tante Friedas Jazzkränzchen (sprich: Jatzkränzchen) ist die bekannteste und renommierteste Dixieland-Band im ganzen Kreis Reutlingen (der Reutinger Generalanzeiger schrieb: die beste Dixieband im Kreis …) und weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt.

Kein Wunder, schließlich ist die Band doch in diesem Jahr 57 Jahre jung/alt und kann seit Gründung auf eine Vielzahl erfolgreicher Auftritte und Konzerte im In- und Ausland verweisen, sei es in Jazzclubs, auf Festivals oder vielen anderen Gelegenheiten. Präsentiert wird heißer, fetziger klassischer Jazz der Jahre 1900 bis ca. 1940, immer voller ‘feeling’ und mit kreativen Arrangements, mit Stücken, komponiert von Fats Waller, Duke Ellington, W.C.Handy, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Earl Hines …

Lange Jahre spielte die Band nur mit Banjo, ohne Schlagzeug. Inzwischen gibt es keinen Banjospieler mehr in der Band, stattdessen sitzt am Schlagzeug eine Frau, swingend und rollend, ganz im Stil der Drummer des alten New Orleans … der alte Jazz lebt !