Jazzclub Vocal Session „Sing! Sing ‚n‘ Scat!“

Eine ganz besondere Session gibt es für alle Liebhaber des Vocal-Jazz mit den Tübinger Sängerinnen Claudia Vorbach und Karin Grabein.

„Session host“ Claudia führt durch den Abend und eröffnet die Session zusammen mit der exzellenten Begleitband Anselm Krisch (p), Axel Kühn (b) und Felix Schrack (dr). Diese tolle Band sorgt auch danach für coole Grooves und gefühlvolles Zusammenspiel mit Karin und ihren Gesangsschüler:Innen und Sängerinnen aus dem Tübinger Jazzclub.

‚Young and old‘ präsentieren so ihre Lieblingssongs und sind zum ersten Mal live mit dieser wunderbaren Rhythmusgruppe zu hören. Let’s Jam!