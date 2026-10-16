Jazzclub Vocal Session „Sing! Sing ‚n‘ Scat!“

Nach dem erfolgreichen Neustart im Frühjahr geht die Vocal Session „Sing, Sing ‚n‘Scat“ in die zweite Runde.

Der Jazzclub bietet wieder eine Open Stage für Tübingens Jazzsänger:innen – von Anfänger bis Profi, unterstützt durch eine exzellente Begleitband mit Anselm Krisch (p), Axel Kühn (b) und Felix Schrack (dr).

„Session host“ Claudia Vorbach eröffnet die Session und präsentiert eigene Stücke, danach werden ausgewählte Gesangsschüler:innen von Karin Grabein auf der Bühne ihr Können darbieten. Es wird improvisiert, gegroovt und weitere Gesangssolisten sind herzlich eingeladen spontan auf die Bühne zu kommen. Wir freuen uns wieder auf einen abwechslungsreichen Abend mit tollen Stimmen und viel Vocal Jazz. Let’s Jam!