Jazzclubbühne beim Stadtfest

In toller Atmosphäre unter Bäumen mit einem guten Glas Wein entspannt Musik genießen:

Der Jazzclub Tübingen und das d.a.i. präsentieren auf der stimmungsvollen Bühne beim Nonnenhaus eine abwechslungsreiche und groovende Mischung aus Jazz und Blues, Jung und Alt, Nah und Fern, aus kulinarischen und musikalischen Leckerbissen.

Das Programm mit Bands aus dem Jazzclub Tübingen, von ‚Kultur im Latour‘ und Tübinger Schulen ist ein Querschnitt durch die enorm vielfältige Tübinger Jazzszene - vom jugendlichen Newcomer bis hin zu den Stars der regionalen Szene.

Und diesmal sogar bis hin zu internationalen Stars ...

Freitag, 12. Juli

18:00 Echjazz Quartett Jazz Standards & More

19:00 Claudia Vorbach Band Groove & Gefühl

20:30 PhatCat jazz for body and soul

22:30 Martin Trostel & Friends power trio meets sax

Samstag, 13. Juli

15:00 Jazz goes to School: Almost 7 (jamclub), random music (CSG), Jazzcombo Wildermuth

17:30 Salsarena Afro-Cuban Jazz

19:00 Jane Rudnick presents ‚Singers Unlimited‘ The Great American Songbook

20:30 Lukas Pfeil "New York Memories" mit Überraschungsgästen!

22:30 Jazzclub Allstars Krisch&More