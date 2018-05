× Erweitern Jazz-Ensemble Esslingen

Die Jazzcrew der Musikhochschule Stuttgart ist das Jazz-Ensemble im Studiengang „Verbreiterungsfach Jazz und Popularmusik“ für Schulmusik-Studierende. In diesem Jahr spielt die Jazzcrew in Rekordbesetzung mit 4 Bläsern, 2 Sängerinnen und Rhythmusgruppe. Neben der Spielpraxis im Ensemble erlernen die Studierenden die Kunst der Improvisation und Phrasierung in unterschiedlichen Jazz-Stilen.Unter der Leitung von Uli Gutscher präsentiert das Ensemble ein stilistisch abwechslungsreiches Programm, das Klassiker aus Swing, Latin- und Funk-Jazz, sowie Eigenkompositionen beinhaltet.Das Ensemble lebt gleichermaßen von abwechlungsreichen Arrangements mit einem fetzigen Bläsersatz, wie von der Improvisation der Studierenden.Besetzung: Laura Breuter-Widera (tp), Ophelia Klumpp (as), Gesa Amelie Petersen (ts), Bernd Ibele (tb), Thuc-An Mai (voc), Lena Bäuerle (voc), Bea Michalski (p), Stephan Körner (g), Marco Minner (eb), Nathanael Häberle (dr), Uli Gutscher (ld).