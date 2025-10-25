Jazzd bei uns - Jazzabend mit Combos aus der Region

Ob in der Kneipe, im Kunsthaus oder im Theater: Bei "Jazzd bei uns" bringen Musikerinnen und Musiker aus der Region um Ansbach ihre ganz eigenen Grooves auf die Ansbacher Bühnen.

Authentisch, vielseitig und nah dran - so klingt der Jazz.

Kommt vorbei, hört rein, trinkt was und lasst euch durch die Szene treiben.

Bands: Blechmafia Nürnberg, Blue Moon Combo, DornBirds, Combo der BFS Dinkelsbühl, Jasper Libuda, Night Walk und weitere Combos.

Eintritt frei

Samstag 25. Oktober 2025 ab 19:00 Uhr Foyer im Theater Ansbach (Promenade 29), Kunsthaus R3 (Reitbahn 3), Alte Resi (Johann-Sebastian-Bach-Platz 11/13), Café Klatsch (Kronenstr. 1-3), Café-Restaurant Rosenbad (Rosenbadstraße 6-8), FreiRaum (Pfarrstraße 9) und weitere Orte