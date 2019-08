Jazzfestival Esslingen: Brad Mehldau Trio

Am zweiten Wochenende des diesjährigen Jazzfestival Esslingen geben sich die Pianostars quasi die Klinke in die Hand. Nach Michael Wollny besteigt mit Brad Mehldau der laut New York Times „einflussreichste Jazzmusiker der letzten zwanzig Jahre“ die Bretter der Württembergischen Landesbühne. Sein Stern ging auf, als er Anfang der neunziger Jahre mit Joshua Redman, Brian Blade und Christian McBride rund um den Globus tourte. und die Jazzfans nicht genau wussten, welcher der Vieren denn nun die größte Karriere machen würde. Diese Frage stellt sich heute nicht mehr, denn alle vier sind gefeierte Stars des Jazz geworden. Brad Mehldau entdeckte für sich bald das Spiel im klassischen Jazztrio als bevorzugte Ausdrucksform. Schon Mitte der neunziger Jahre veröffentlichte er eine Serie von fünf Aufnahmen unter dem Titel „The Art of the Trio“. Und in der Tat hat Mehldau die Kunst des Triospiels in eine neue Dimension befördert.

Bereits seit dieser Zeit ist Larry Grenadier sein kongenialer Partner am Bass. Der Schlagzeuger Jeff Ballard ist seit 2005 fester Bestandteil des Trios. Nach dieser langen gemeinsamen Zeit zeichnet sich Mehldaus Band durch zwei Dinge aus: Das blinde Verständnis von drei Ausnahmemusikern und die stetige Suche nach neuen Klängen. Wer die Entwicklung des Trios verfolgt, hört sofort: Routine darf nie aufkommen.