Nach erfolgreicher Prämiere geht das Jazzfestival nun in eine neue Runde und präsentiert seinem Publikum in Esslingen erneut große Stars der internationalen und deutschen Jazzszene.

Neben der energiegeladenen Band „Medeski Martin & Wood“, welche berühmt ist für ihre endlosen, oft improvisierten Jams, überzeugt am ersten Abend das Volker Engelberth Quintett. Hier treffen fünf der besten deutschen Jungkünstler und Preisträger des Landesjazzpreises Baden-Württemberg aufeinander und versprechen einen unvergesslichen Abend. Mit Beady Belle und dem Mathias Eick Quintet steht ein Abend ganz im Zeichen norwegischer Jazzkultur. Es folgen Auftritte des Avishai Cohen Quartets und Subtone, des Pablo Held Trios und Jochen Rückert Quartets sowie ein Abend mit Grammy Gewinner John Scofield’s „Country for Old Men“. Festivalband ist Jacob Collier, einer der erfolgversprechendsten und kreativsten Jungstars dieser Zeit. Bekannt wurde er durch seine Interpretationen bekannter Musiker („Don’t You Worry ´Bout A Thing“), die er auf You Tube stellte und damit über fünf Millionen Klicks erreichte. Collier vereint ideenreich Jazz mit A capella, Klassik, brasilianischer Musik, Gospel, Hip Hop und Improvisation. Das Jazzfestival Esslingen bietet zwei Wochen lang Musik hochkarätiger Künstler und Jungmusiker der internationalen Jazzszene. Esslingen macht damit seinem hervorragenden musikalischen Ruf alle Ehre und knüpft gekonnt an seine lange Jazztradition an.