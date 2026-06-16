Jazzforum Aidlingen und das Kulturnetzwerk blaues haus präsentieren: Matinee mit der JFA Big Band

Die Big Band des Jazz Forums Aidlingen (JFA) zählt zu den ältesten Großformationen des Jazz im Kreis Böblingen. Sie blickt mittlerweile auf über zwei Jahrzehnte musikalischer Geschichte zurück und wurde von der mittlerweile verstorbenen Münchner Jazzlegende JoeViera gegründet. Seit einigen Jahren steht das Ensemble nun unter der Leitung des Saxofonisten Alexander Bühl, Träger des Jazzpreises Baden-Württemberg 2018.

Musikalisch bleibt die Big Band ihren Wurzeln treu: Das Repertoire orientiert sich an den großen Jazzorchestern der Swing-Ära, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Sound der Count Basie Band, der stilprägenden Bigband des modernen Jazz schlechthin.

Die 17-köpfige Formation nimmt die Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine abwechslungsreiche Reise durch den Bigband-Kosmos mit swingenden Grooves, prallem Bläsersatz und eleganten Latin- und Bossa-Rhythmen.Wie immer mit dabei ist Sängerin Odilia Damm, die über ein musikalisches Spektrum von Pop bis Jazz verfügt.