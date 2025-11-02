Jazzfrühschoppen

Abschiedskonzert mit Boogie Connection.

Seit langem zählt das Freiburger Trio zur Spitze in der internationalen Blues- & Boogie – Szene mit über hundert Konzerten pro Jahr, darunter Auftritten bei nahezu allen bedeutenden Jazzfestivals in Deutschland und im europäischen Ausland. Nach 30 Jahren auf Tour geben die drei an diesem Sonntag ihr Abschiedskonzert im Theater im Schlosskeller.

Ein letztes Mal wird deren emotionsgeladene Live-Atmosphäre und unbändige Spielfreude das Publikum wieder begeistern und mitreißen.