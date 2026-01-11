Jazzfrühschoppen

Mit „Great Songs of the American Songbook“ widmet sich das Reiner Oliva Trio den unvergänglichen Klassikern der goldenen Ära des Jazz.

Zeitlose Melodien, elegante Harmonien und swingende Grooves lassen die Atmosphäre legendärer Jazzclubs wieder lebendig werden und entführen das Publikum in eine Ära voller Stil, Charme und musikalische Raffinesse.Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte. Kein Museum, kein Staub – sondern lebendiger Jazz, der atmet, swingt und im Moment entsteht.

Special Guest am Saxophon ist Sandi Kuhn, der dem Ensemble eine zusätzliche klangliche Facette verleiht.