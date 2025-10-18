Jazzfrühshoppen

Italian Touch – das hochkarätig besetzte Trio präsentiert mit Leidenschaft und Hingabe musikalische Perlen aus Italien und Frankreich der 1950er- und 1960er-Jahre – auf mitreißendem Niveau.

Hier trifft weltmeisterliches Akkordeonspiel auf filigrane Gitarrenkunst, eine feinsinnige Stimme und den gefühlvollen Klang des Saxophons. Der gebürtige Sizilianer Salvatore La Ferrera wurde kürzlich im französischen Montargis zum Weltmeister in der Kategorie Jazz-Akkordeon gekürt. Gemeinsam mit dem ebenfalls aus Italien stammenden, in Paris beheimateten Gitarristen und Sänger Simone Magliozzi bildet er das swingende Fundament des Trios. Magliozzi begeistert nicht nur an der Gitarre, sondern auch mit seinem charismatischen Gesang. Ergänzt wird das Ensemble durch den Saxophonisten Andreas Holdenried, der mit seinem berührend lyrischen Ton das Klangbild abrundet. Auf dem Programm stehen unter anderem selten gespielte Kompositionen von Astor Piazzolla und Fred Bongusto sowie unvergessliche Filmmusikklassiker von Nino Rota und Michel Legrand. Ein Konzert von Italian Touch ist ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art – entspannt swingend, genussvoll und elegant wie ein gut gemixter Cocktail an der Amalfiküste oder der Côte d’Azur.