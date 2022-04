Jazzfrühstück mit Achim Olbrich Quartet

Endlich ist es wieder so weit: Nach langer Zwangspause findet am Muttertagssonntag ein Jazzfrühstück im wunderbaren Ambiente des Kursaals in Hirsau statt.

Dazu werden besondere Gäste aufspielen: Das Quartett des Calwer Posaunisten und Trompeters Achim Olbrich haben den Top-Trompeter Andy Lawrence eingeladen, um gemeinsam swingenden Oldtime-Jazz zu spielen. Nicht nur die „Gassenhauer“ des Genres, sondern auch die musikalischen Kleinode der 1920er bis 1940er werden mit raffinierten Arrangements gespielt. Ruhige Balladen wechseln mit treibenden Swing-Standards und sorgen mit großer Spielfreude für beste Unterhaltung.

Der gebürtige Engländer Andy Lawrence spielte bereits mit bekannten Bands wie der amerikanischen Soul-Formation The Fantastics und mit „Roy Pellet and his Jazzband“ umrundete er mehrmals den Globus. Mit ihm stehen Achim Olbrich (Posaune), Peter Appich (Piano), Hans-Joachim Weiß (Kontrabass) und Joe Kukula (Schlagzeug) auf der Bühne.

Jazzliebhaber dürfen sich nicht nur auf einen besonderen Ohrenschmaus freuen, das reichhaltige Frühstücksbuffet hält alles bereit, was der Gaumen begehrt.

Noch zwei weitere Jazzfrühstücke werden dieses Jahr im Kursaal stattfinden: Am 19. Juni mit den Bosch all Stars und am 16. Oktober spielen die Hardt Stompers.

Das Frühstück gibt es von 10 Uhr bis 12 Uhr, die Musik erklingt von 11 Uhr bis 13 Uhr.