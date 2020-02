Jazzfrühstück

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Sie sind herzlich eingeladen mit uns in die Welt der 20er und 30er Jahre einzutauchen und das Lebensgefühl jener Zeit zu erleben.

So oder ähnlich begrüßt der Bandleader Charly Heim seine Zuhörer gewöhnlich. Die Band präsentiert klassische Dixieland und Swingtitel mit immer wieder überraschenden Interpretationen der Originale.

Der Swing ist auch die am meisten favorisierte Musik der Band. Mit den überaus kreativen eigenen Interpretationen der Originale bieten die Fünf eine gelungene Darbietung ihres Könnens. Ihr Repertoire ist ungewöhnlich reichhaltig, so dass Ausflüge in den frühen Jazz nach New Orleans, in die Welt des Blues, Latin, Rock `n’ Roll und Modern Jazz jederzeit möglich sind.

Herausragende Musiker aus dem Großraum Stuttgart, die auf eine lange Bühnenerfahrung zurückblicken können spielen Titel, die weltberühmt sind und nichts von ihrem Zauber eingebüßt haben. Und ganz besonders bringt es die junge Sängerin Vlady Vitaly mit ihrer Stimme und ihrer Ausstrahlung fertig, dass die Musik der Roaring Twenties auch noch heute begeistert.

Charly Heim : Klarinette und Saxofon

Harald Schwer: Piano

Helmut Siegle: Kontrabass

Reiner Oliva: Schlagzeug und Gesang

Vlady Vitaly: Gesang

Frühstück von 10-12 Uhr

Konzert von 11-13 Uhr

Freie Platzwahl!