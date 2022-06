Das Jazzfrühstück ist der längst nicht mehr geheime Geheimtipp im Programm der Opernfestspiele Heidenheim und war einer der Fixpunkte bei den Klappstuhlkonzerten 2020 und (an neuem Ort: dem "Zwetschgengärtle" am Schloss) auch des OH! KonzertSommers 2021.

Auch in diesem Sommer wird in lockerer Atmosphäre an vier Sonntagen wieder gebruncht und gejazzt. Die Elite der jungen und bereits etablierten Jazzer*innen hat hier das Podium für ihre swingende, groovende und virtuose Musik. Nach der Sanierung wird auch der Brunnengarten direkt neben dem Rittersaal wieder zur Verfügung stehen - Sie werden also Ihr Jazzfrühstück wieder an vertrautem Ort erleben.