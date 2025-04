DER MUSIKALISCHE START IN DEN SONNTAG

Die Jazzfrühstücke sind der längst nicht mehr geheime Geheimtipp im Programm der Opernfestspiele Heidenheim. Sogar Stars wie Fola Dada, die diesmal gemeinsam mit Götz Alsmann und der SWR Big Band bei der Jazzgala zu erleben ist, sind bereits im Brunnengarten aufgetreten. Auch in diesem Sommer wird in lockerer Atmosphäre an drei Sonntagen wieder gebruncht oder gejazzt. Die Elite der jungen wie auch der bereits etablierten Jazzer*innen hat hier ein beliebtes Podium für ihre swingende, groovende und virtuose Musik.

JAZZ MIT RENNER

Beim ersten Jazzfrühstück der Saison heizen Moritz Renner (Posaune), Henning Sieverts (Klavier) und Valentin Renner (Schlagzeug) dem Publikum im Brunnengarten ein. Weitere Infos gibt es hier.