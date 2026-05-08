Jazzgala "TOYTOY × NDR BIGBAND"

NORDEN TRIFFT SÜDEN.

Inzwischen ist sie längst Stammgast bei den OH!: Die NDR Bigband ist auch in dieser Saison wieder an der Brenz zu erleben. Mit von der Partie sind diesmal auch TOYTOY – drei Musiker aus dem Allgäu, die seit ihrem Studium in Hamburg zum Quartett verstärkt für feinsten Electro-Jazz sorgen. In Pandemie-Zeiten entstand aus einer kühnen Idee eine Zusammenarbeit mit der NDR Bigband, die seither unter Jazzenthusiasten im ganzen Land für Furore sorgt. Die analoge Palette des geradezu legendären Rundfunkensembles triff auf synthetische Grooves und Sounds.

FRISCHE BEATS

TOYTOY bringen Drums und Percussion, Gitarren und groovige Bass-Lines zusammen – auf der Bühne performt von vier virtuosen Instrumentalisten. Sie sind von Frank Zappa bis J Dilla beeinflusst, lassen sich aber auch gerne von der inspirierenden globalen Hip-New-Jazz-Szene mitreißen. Ihre Live-Shows pulsieren förmlich vor ungezähmter Energie. Gemeinsam mit der NDR Bigband beweisen TOYTOY, dass Jazz nicht nur etwas für Szenekenner ist, sondern Musikfans aller Altersgruppen von

den Sitzen reißt.

MUSIKALISCHER SEITENSPRUNG

Dass die Opernfestspiele dem Jazz frönen ist seit Jahren Tradition. Die großen Bigbands geben sich dabei die Klinke in die Hand, Stars der Szene finden ihren Weg auf den Schlossberg. Und auch bei den Jazzfrühstücken lassen sich viele grandiose Musikerinnen und Musiker entdecken. Die NDR Bigband war zuletzt 2024 im Rahmen der Jazzgala in Heidenheim zu erleben, damals mit dem Saxofonisten Luigi Grasso.

Ensembles

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