Christmas time is here! Das Mannheimer Jazz-Trio in klassischer Klavier-, Kontrabass-, Schlagzeug-Besetzung holt die Vorfreude im Advent – bekanntlich die schönste Freude – von den Weihnachtsmärkten in die Jazzclubs.

Besinnlich und beschwingt begleitet die Band Maria durch den Dornwald, spielt Lobesmelodien auf entsprungene zarte Röslein und lässt die Christmas Bells erklingen. Ein Muss für alle weihnachtsliebenden Fans leidenschaftlich swingender Musik, sowie ein perfekter Einstieg für jene, die es werden möchten!

Besetzung:

Tobias Altripp (Piano), Simon Schallwig (Kontrabass), Johannes Hamm (Schlagzeug)