Jazzify (presented by HMDK Stuttgart)

„Deutschlands Dauerbrenner, aber Jazz“ geht in die zweite Runde: In einer brandneuen Show verwandelt das Musikstudierenden-Oktett „Jazzify“ das Bix erneut zur Soul-Bühne. Übepassagen zum Zähne ausbeißen treffen auf Popmelodien der 70er bis 2010er Jahre, die alle kennen und lieben.

Peter Schillings „Major Tom“ als 12-minütige Jazzsuite, gefolgt von Bruno Mars‘ „24K Magic“ noch funkiger als ohnehin, eingebettet in neue Grooves. Im Sinatra-Klassiker „something stupid“ dürfen sich unsere Bujazzo-Cats improvisatorisch und emotional austoben.

Sowohl Improvisationsliebende als auch diejenigen, die sich auf eine musikalische Zeitreise begeben wollen und gerne das Tanzbein schwingen, kommen auf ihre Kosten. Also Lasst Euch anstecken von den Stücken die Ihr ohnehin seit Jahrzehnten genießt, aber doch mal wieder ganz neu.

Besetzung: Vivien Zippert (voc); Finn Spaude (arr, p); Moritz Metzler (trb); Estelle Dupont (sax); Dennis Dörflinger (trp); Nils Gerhardt (b); Henny Späth (dr)