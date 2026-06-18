Das BIX wird erneut zur Soulbühne. Am Samstagabend — zur Primetime.

Die Soulband "Jazzify" präsentiert die besten Hits und Dauerbrenner den 70er Jahre bis Heute. Die Arrangements allbekannter Melodien motivieren vom Kopfnicken bishin zum Schwingen des Tanzbeins und Staunen, wenn sich die Bujazzo-Cats improvisatorisch austoben dürfen. "Aus ganz Deutschland reisen einige der vielversprechendsten Jazzstudierenden an, um meine Arrangements zum Leben zu erwecken. Das ist mir eine Ehre." So fordert Bandleader Finn Spaude seine Bandkolleg:innen in seiner 15-minütigen Jazzfusion-Suite von "Major Tom" zu Höchstleistungen heraus, zelebriert den Klang von Größen wie Bruno Mars in Funk-Originals oder lässt "Komet" als Latin erklingen.

Hört Eure Lieblingssongs erneut zum ersten Mal, in neuem Glanz. Werdet im zweiten Set Teil unserer neuen Show, mit neuen Arrangements des Besten der 80er Jahre.

Besetzung: Finn Spaude (arr/comp, p); Alfred Müller (git); Henny Späth (dr); Nils Gerhardt (b); Moritz Metzler (trb); Estelle Dupont (sax); Dennis Dörflinger (trp); Vivien Zippert (voc)