Jazzige Weihnachtsklänge mit der Bosch Big Band

VR Bank Heilbronn Allee 20, 74072 Heilbronn

Die Heilbronner Bürgerstiftung lädt zum festlichen Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins der Stadtbibliothek ein.

Beim stimmungsvollen Auftakt in die Adventszeit präsentiert die Bosch Big Band festliche Klassiker und jazzige Arrangements weihnachtlicher Melodien unter der Leitung von Matthias Anton. Bereichernde künstlerisch-literarische Akzente setzt Autor Nicolai Köppel mit seinen Texten.

Kooperation: Heilbronner Bürgerstiftung, „Lesen – Hören – Wissen“ – Freundeskreis der Stadtbibliothek Heilbronn

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Konzerte & Live-Musik

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