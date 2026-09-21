Jazzin´ Hbg. präsentiert | Niklas Lukassen „ECHO“

ECHO hoert zu, reflektiert und verändert sich mit jedem neuen Klang.

Das markant instrumentierte, internationale Ensemble um Niklas Lukassen’s Kompositionen und Arrangements vermag es, gleichermassen einem flüstern Gewicht zu verleihen, sowie donnernd unvorhergesehene Wendungen einzuschlagen. In einer unwahrscheinlichen Kombination zwischen Songwriter-Poesie und lebhafter Improvisation, lässt ECHO Klanglandschaften in Text & Ton entstehen.

Mit den Londonern Immy Churchill (Gesang) und Jonny Mansfield (Vibrafon), der Pariserin Ananda Brandao (Schlagzeug) und Niklas Lukassen an einem hybriden Instrument zwischen Cello und Bassgitarre, hallt deren Musik über die Grenzen jedweder singulären stilistischen Ecke hinaus. Frei in alle Himmelsrichtungen entfalten sich Geschichten, welche so fantasievoll klingen, als stammten sie von einem ECHO welches, über Höhlen und Täler in blossen Momenten eine ganze eigene Welt bereist.NIKLAS LUKASSEN: ECHO

Artist Bio:

Niklas Lukassen verblüfft mit malerischem Sinn für instrumentale Lyrik gleichermaßen auf dem Kontrabass, der Bassgitarre und einem einzigartigen Cello. Ursprünglich aus einem nscheinbaren Schwarzwalddorf stammend, lebte er mehrere Jahre in New York und Berlin und ist heute in London ansässig. Vom Jazzwise Magazine als „vielseitiger Bassvirtuose“ und “zukünftiger Jazzstar” beschrieben. Mit natürlicher spielerischer

Autorität beheimatet sich Niklas in mehreren musikalischen Welten und versprüht zudem mit unverwechselbaren Klang ein bezeichnendes Bandleaderpotential.

In Niklas Lukassen’s international renommiertem Quartett verschmelzen mit dem Saxophonisten Ben van Gelder, dem Pianisten Kit Downes und dem Schlagzeuger Francesco Ciniglio fantasievolle Individualisten der Szenen von Amsterdam, London, Paris und Berlin zu einem formwandelnden, symbiotischen Organismus. Gemeinsam erkunden ungeahnte Tiefen auf seinem Album “Still Waters”, welches mit Gastauftritten von dem

gefeierten Gitarristen Kurt Rosenwinkel auf seinem Label (Heartcore Records) erschienen ist. Darüber hinaus schreitet Niklas Lukassen in seinem Trio, gemeinsam mit Gwilym Simcock (Pat Metheny Group) am Klavier und James Maddren am Schlagzeug, unbetretende musikalische Pfade auf einem einzigartigen, neuen Instrument – dem Basscello.

Er hat mit Künstlern wie z.B. Kurt Rosenwinkel, Mike Stern, Jorge Rossy, Norma Winstone, Tim Garland, Jo Lawry, Will Vinson und den New York Voices begleitet. Zu den Aufnahmen, an denen er mitgewirkt hat, gehört auch das Grammy-nominierte Album Some Days Are Better des Kenny Wheeler Legacy Project. Außerdem sang er im Bundesjazzorchester (BuJazzO). Seine musikalischen Tourneen führten ihn durch die

USA, Asien, Nordafrika, die UK und weite Teile Europas. Dazu gehören ikonische Auftrittsorte wie das Lincoln Center, John F. Kennedy Center, Southbank Centre und die Berliner Philharmonie.

Niklas Lukassen hat sein Masterstudium mit vollem Stipendium bei Basslegende Ron Carter abgeschlossen und ist Doktorand an der Royal Academy of Music in London.

IMMY CHURCHILL – vocals (EN)

NIKLAS LUKASSEN – el. bass cello (GER)

ANANDA BRANDAO – drums (FR)

JONNY MANSFIELD – vibraphone (EN)