Jazzin´ Hbg. präsentiert | Samuel Restle Bigband

Die „Samuel Restle Bigband“ schart einige der besten jungen Musiker:innen Deutschlands um sich. Das Debütalbum „Live at Loft“ – eher ein Überraschungsprodukt der ersten Tour im Dezember 2023 – überzeugte Publikum und Jazzkenner durch dessen Facettenreichtum. In ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit bleibt die Musik des 27-jährigen Komponisten trotzdem zugänglich und greifbar. So wechseln sich Ausbrüche freier Improvisation mit altbekanntem Bigbandsound ab, konzeptionelle Kompositionen gehen Hand in Hand mit Klängen aus zeitgenössischer Popmusik. Mit Mut und kreativer Raffinesse erwecken die solistischen Beiträge das Programm zum Leben.

Namhafte Spielorte an denen die Band schon aufgetreten ist sind unter anderem das „LOFT“ in Köln und der legendäre münchner Club „Unterfahrt“.

Samuel Restle arbeitet als Posaunist, Komponist und Arrangeur in Stuttgart. Er studierte Jazzposaune in Basel bei Adrian Mears und in Stuttgart bei Shannon Barnett, Johannes Lauer und Henning Wiegräbe und Jazzkomposition im Master bei Rainer Tempel.

2025 wurde er mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Als Posaunist beherrsche er in „bemerkenswerter Weise den Wechsel zwischen gesamtklangorientiertem Spiel und solistischem Ausdruck. Seine intelligenten Kompositionen und Arrangements zeugen von vielschichtiger Kreativität und Originalität, die die Grenzen des Jazz erweitern und neue Maßstäbe, im Besonderen für Bigband-Formationen, setzen“.

Neben seiner Bigband leitet er das „Samuel Restle Oktett“ und spielt in vielen Bigbands und kleineren Formationen in Deutschland und der Schweiz. Er spielte im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg (2016-2018), im Bundesjazzorchester (2019-2021) und gastierte schon in der SWR Bigband.

2022 war er Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und gewann im selben Jahr das „recording project“ des „LOFT“ in Köln, in dessen Rahmen er sein Debüt Album „Das Salz der See“ aufnahm.