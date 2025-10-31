Jazzin´ Hbg. präsentiert

Als Ableger des Jazzin´ Festivals im Frühjahr haben sich eine Reihe von Konzerten, über das Jahr verteilt, entwickelt, die das Mauerwerk und der Jazzin´ Herrenberg e.V. gemeinsam veranstalten.

Ein buntes Jazz-Angebot wird dadurch für Herrenberg ermöglicht und wir freuen uns über das musikalische Spektrum im Rahmen dieser Zusammenarbeit.

Das Quartett um den Saxophonisten Klaus Graf (Landesjazzpreisträger von 1991) und den Gitarristen Christoph Neuhaus (Landesjazzpreisträger 2021) spielt mit den hochkarätigen Kollegen Martin Meixner (Hammond-Organ) und Johann Polzer (drums) Groove Music! Eigenkompositionen im Jazz-Funk-Stil sowie Kompositionen von Musikern wie John Scofield, Joe Sample, Jeff Lorber, Sting, etc. stehen auf dem Programm.

Christoph Neuhaus – git.

Christoph Neuhaus studierte an der staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim Jazzgitarre bei Prof. Frank Kuruc. Er ist Landesjazzpreisträger BW 2021 sowie Stipendiat der Kunststiftung BW. Seit 2020 ist er Dozent für Jazzgitarre an der staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Christoph Neuhaus spielt regelmäßig mit Musiker*innen wie Fola Dada, Gee Hye Lee, Joo Kraus, Ernst Mantel, Markus Harm, ect und ist seit Januar 2023 festes Mitglied der SWR Big Band.

Martin Meixner – org

Martin Meixner studierte an der staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim Jazzpiano bei Prof. Jörg Reiter. Er gilt als einer der führenden Hammond-Orgelspieler in Deutschland. Mit diversen und eigenen Projekten spielte er auf renommierten Jazzfestivals wie z.Bsp. dem Montreux Jazz Festival, Jazz Open Stuttgart, Gexto Jazz Festival Spanien, ect. Er spielt mit Musiker*innen wie Cassandra Steen, Helmut Hattler, Wolfgang Niedecken und tourt seit 2017 regelmäßig mit der Sängerin und Latin Grammy Gewinnerin Gaby Moreno (GT/USA) durch Europa.

Johann Polzer – drums

Seine künstlerische Tätigkeit erstreckt sich über nationale wie auch internationale Auftritte u.a. in Israel, Japan, Großbritannien, Irland sowie den USA mit der Band Idris Ackamoor & The Pyramids aus San Francisco. Er spielte u.a auch Tourneen mit Abdullah Ibrahim, Tony Allen und Makaya Mccraven. Als Theatermusiker arbeitete er am Staatstheater Stuttgart unter dem Intendanten Armin Petras. Seine Mitwirkung bei vielzähligen Albumproduktionen im In – und Ausland zeichnen Johann Polzer als vielbeschäftigten Studiomusiker aus.

Klaus Graf – sax

Klaus Graf studierte an der staatlichen Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Er ist Landesjazzpreisträger BW 1991. Seit 1990 ist er festes Mitglied der SWR Big Band und war von 1991 – 2010 Bandmitglied bei Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass. Er begleitete Musiker*innen wie Al Jarreau, Chaka Khan, George Benson, Michael Buble, Gregory Porter. Mit seinem Quartett nahm er mehrere CD’s mit eigener Musik auf und unternahm viele Konzertreisen, u. mehrmalig durch Indien. Seit 2002 ist Klaus Graf Professor für Jazz-Saxophon an der Hochschule für Musik Nürnberg.

