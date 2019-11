Jazzin´ Hbg. präsentiert

böny´s 9-köpfige Weihnachts-Klamaukband verschmelzt altbekannte Weihnachtslieder und jazzig bis rockige Welthits auf humor- und kunstvolle Weise.

Was 2004 als Studentenspass von Stuttgarter Musikhochschülern im „Jazzclub Kiste“ in Stuttgart begann, reifte über die Jahre zur ausgefeilten Bühnenshow. Arrangeur und Bandleader böny sowie die 3 hübschen Sängerinnen führen unterhaltsam durch die Show.

Witzige, clevere Liedtexte und virtuose Arrangements, sorgen für einen übervollen Gabentisch an Überraschungen.

So spielt der „Little Drummerboy“ erstmal seinen „Bolero“ zu ende, bevor „The Beat goes on.“ „Let me entertain you“ bietet Euch der Engel „Vom Himmel hoch“ an, und nach einem „Sleigh Ride“ in „Giant Steps“ stellt sich die Frage „Wer hat mein´ Adventskalender leer gefressen“.

Darüber hinaus kommen die Bandmitglieder als Krippenfiguren verkleidet auf die Bühne, sodass es eventuell schwierig werden kann zu entscheiden, wo man zuerst hinhören oder -gucken soll.