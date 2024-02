Montagskino – Verrückt nach Figaro

Großbritannien, Australien, USA (2020)

FSK: 6 Jahre

Regie: Ben Lewin

Genre: Komödie

Filmlänge: 104 Minuten

Millie (Danielle Macdonald) ist eine brillante junge Fondsmanagerin, die ihren unbefriedigenden Job und ihren langjährigen Freund verlässt, um ihrem Lebenstraum zu folgen und Opernsängerin zu werden – in den schottischen Highlands! Sie nimmt intensiven Gesangsunterricht bei der renommierten, aber gefürchteten Gesangslehrerin und ehemaligen Operndiva Meghan Geoffrey-Bishop (Joanna Lumley). Dort lernt sie Max (Hugh Skinner) kennen, einen von Meghans Schülern, der ebenfalls für den bevorstehenden Wettbewerb „Singer of Renown“ trainiert. Was als brutaler Wettbewerb zwischen Millie und Max beginnt, entwickelt sich langsam zu mehr…