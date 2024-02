Montagskino – Ein Fest fürs Leben

Deutschland (2023)

FSK: 0 Jahre

Regie: Richard Huber

Genre: Komödie

Filmlänge: 101 Minuten

Hochzeitsplaner Dieter (Christoph Maria Herbst) ist es leid, an Paare mit unrealistischen Hochzeitsplänen und unzureichenden Budgets zu geraten. Bevor er den Job endgültig an den Nagel hängt, soll ein letzter Auftrag den krönenden Abschluss seiner Karriere darstellen. Auf der Traumhochzeit von Leonie (Mira Benser) und Lasse (Ulrich Brandhoff) vor der malerischen Kulisse eines alten Schlosses soll alles perfekt laufen. Bis ins kleinste Detail plant Dieter das Fest durch, doch er hat die Rechnung ohne sein chaotisches Team gemacht. Noch bevor Freudentränen und Champagner bei den Gästen fließen, geht hinter den Kulissen alles drunter und drüber. Während der eigensinnige Ersatz-Sänger Steve (Marc Hosemann) Dieters Assistentin Jella (Cynthia Micas) auf die Palme bringt, Fotograf Marcel (Jörg Schüttauf) mehr Interesse am Buffet als an seinem Job zeigt und Aushilfskellner Florian (Johannes Allmayer) unglücklich in die Braut verliebt ist, versucht Dieter händeringend mit allen Mitteln, die Katastrophen von der Hochzeitsgesellschaft fernzuhalten. Doch die Geschehnisse beginnen gerade erst sich zu überschlagen und es wird klar, dass diese Hochzeit so schnell niemand vergisst.