Jazzin‘ Herrenberg 2025 | Doppelkonzert: Flowza und Neue Blume

Das Geschwister-Duo verzaubert sein Publikum mit harmonischen, rhythmischen und melancholischen Sounds auf der Gitarre und mit zweistimmigem Gesang.

Zwischen spanischen, englischen und portugiesischen Songs finden sich auch eigene Kompositionen, die zunehmend mehr Raum im Repertoire der beiden einnehmen.

Aziza Vest – Vocals

Florian Vest – Gitarre, Vocals

Kai Wieprecht – Sax

*NEUEBLUME*

(In honor of Mulatu Astatke) – jazz/ ethiosonic/ afrobeat

Neue Blume ist ein Septett aus Stuttgart das Stücke von Jamie Branch, dem Art Ensemble of Chicago, the Sorcerers oder auch von Manu Dibango spielt. Im Fokus steht jedoch die Musik von Mulatu Astatke, der eine Schlüsselfigur in der äthiopischen Musikszene der sechziger Jahre war.

Es handelt sich bei dem sogenannten „Ethiojazz“, um eine Mischung aus äthiopischer traditioneller Musik, Jazz und Einflüssen aus Soul und lateinamerikanischer Musik.

Julian Ripert – Drums

Ekkehard Rössle – Saxophone (Jazzpreis BW)

Daniel Kartmann – Percussion

Alexander Györfi – Bass

Georg Hampel – Keys

Martin Blum – Trumpet

Michael Speth – Guitar/Violin