Jazzin‘ Herrenberg 2025 | Lukas DeRungs Quintet

Für sein Debut-Album KOSMOS SUITE wurde Lukas DeRungs für den Deutschen Jazzpreis nominiert und 2024 mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Sein neues Album WAKE nimmt nun sein aktuelles Quintett in den Fokus: Die junge britische Sängerin Immy Churchill singt die neuen Songs, deren Texte sie teilweise selbst geschrieben hat, mit Leichtigkeit und starkem Ausdruck.

Neben ihr bereichert der Londoner Gitarrist Karim Saber das Album mit seiner Virtuosität und seinem eigenen, kraftvollen Sound. Der gebürtige Dortmunder Bassist Jan Dittmann und der mittlerweile in New York lebende Schlagzeuger Jonas Esser komplettieren die Band, die auf der Bühne zu einem kompakten Klangkörper verschmilzt.Live zeigen die fünf, dass sie alle hellwach sind – genau hinhören, wahrnehmen, miteinander kommunizieren.

„In dem Moment, in dem man Musik macht, ergibt alles Sinn, da sind keine Fragen – die gibt es nur davor und danach.“ Lukas DeRungs tritt hier als Bandleader auf, der ein feines Gespür hat für Spannungsbögen, für Dynamik und für die zwischenmenschlichen Verbindungen, die es braucht, damit eine Band harmoniert und damit aus einem Konzert ein besonderer Abend werden kann. Sein Klavierspiel bildet das Gerüst für eine Klangwelt, in der jedes Bandmitglied improvisierend in Erscheinung tritt. Seine Kompositionen spiegeln Einflüsse von klassischer Chormusik, Groove-Musik und zeitgenössischem Jazz aus Europa, den USA und dem Nahen Osten.

Auf dem neuen Album WAKE sind drei weitere Protagonisten der europäischen Jazz-Szene als Gast zu hören: Rainer Böhm am Klavier, Bodek Janke an der Tabla und Johannes Stange mit Flügelhorn und Trompete.

WAKE erscheint am 28. Februar 2025 beim Bremer Label Berthold Records. Lukas DeRungs und sein Quintett präsentieren die neuen Songs schon im November 2024 während einer neuntägigen Tournee in Deutschland und Großbritannien (u.A. Tollhaus Karlsruhe, Vortex Jazz Club London und NQ Jazz Manchester).

Immy Churchill (UK) – Gesang

Karim Saber (UK) – Gitarre

Jonas Esser (USA) – Schlagzeug

Jan Dittmann (GER) – Kontrabass

Lukas DeRungs (GER) – Piano, Komposition