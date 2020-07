Jazzin‘ Herrenberg präsentiert – Juliana Blumenschein Quartett

Ein Konzert aus der Sommer-Reihe des Jazzin' Herrenberg e.V.

Das Aufeinandertreffen von Jazz und brasilianischer Musik kreiert immer ein eindrucksvolles musikalisches

Erlebnis. So auch in der Musik von Juliana Blumenschein, Tochter zweier brasilianischer Musiker und von klein auf von Musik umgeben. In ihren Kompositionen verarbeitet Sie zahlreiche Einflüsse aus ihrer brasilianischen Herkunft, Jazz, klassischer Musik und dem Soul. Mal mit englischen, mal mit brasilianischen Texten, erzählen ihre Songs persönliche Geschichten aus dem Leben.

Ihre Kompositionen präsentiert sie im Quintett, in dem neben Juliana Blumenschein die Mannheimer Musiker

Florin Küppers an der Gitarre, Jan Dittmann am Kontrabass, Jonas Esser am Schlagzeug und der aus

Salvador, Brasilien stammende Saxophonist und Flötist Joander Cruz spielen.

Besetzung:

Juliana Blumenschein – Gesang

Florin Küppers – Gitarre

Jan Dittmann – Kontrabass

Jonas Esser – Schlagzeug