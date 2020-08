Jazzin‘ Herrenberg präsentiert Lorenzo Petrocca Organ Trio

Die Musik dieses Trios wurde geboren aus der Tradition der großen Orgelbands der 60er Jahre wie z.B. Jimmy Smith, Jack McDuff und Don Patterson.

Bebop, Balladen und Blues sind die wichtigsten Elemente des Trios, das dabei immer versucht, die richtige Mischung aus Gefühl, Geschmack und Virtuosität zu finden. Das Repertoire der Band besteht aus Eigenkompositionen, aber auch aus bekanntem Standardmaterial. Immer wieder werden auch italienische Songs dargeboten.

Mit Lorenzo Petrocca an der Gitarre, Thomas Bauser an der Hammond B-3 und Armin Fischer an den Drums agieren drei Musiker der europäischen Spitzenklasse. Sie sind auf vielen Festivals und in Clubs in ganz Europa zu hören.