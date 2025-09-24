Jazzküche Kuhn präsentiert: Jung & Älte

Heute hat der Saxophonist Sandi Kuhn wieder ein Dreamteam um sich geschart, um in der Jazzküche ordentlich die Fetzen fliegen zu lassen. Mit Lisa Wilhelm am Schlagzeug und Jakob Obleser am Kontrabass sind zwei junge Schwergewichte (Heavy Cats!) mit von der Partie. Volker Engelberth, unmerklich älter aber genauso ‚heavy‘ (u.a. Landesjazzpreisträger BW) komplettiert dieses wunderbare Gespann. Jazz vom Feinsten - ganz weit vorne! Die Herbstsaison ist eröffnet.

Alexander „Sandi“ Kuhn - Saxophon

Volker Engelberth - Piano

Jakob Obleser - Kontrabass

Lisa Wilhelm - Drums