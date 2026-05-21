Jazzküche Kuhn präsentiert: Kuhn Meets Muti

Heute hat der Saxophonist und württembergische Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn mit Yunus Muti einen der spannendsten jungen Jazzgitarristen der türkischen Szene in der Jazzküche zu Gast. Kennen und schätzen gelernt haben sich die beiden vor einigen Jahren in Ankara im Rahmen einer gemeinsamen Tournee und eines Konzerts. Seitdem stehen sie in engem musikalischen Austausch und freuen sich nun darauf, in der Kiste ein abwechslungsreiches Programm aus persönlichen Lieblingsstücken und eigenen Kompositionen zu präsentieren.

Komplettiert wird das Quartett durch zwei hochkarätige Kollegen: Axel Kühn am Kontrabass und Michael Kersting am Schlagzeug. Gemeinsam verspricht die Band einen intensiven, lebendigen Jazzabend voller Spielfreude und positiver Energie. Gut möglich, dass sich auch noch spannende Überraschungsgäste bei dem einen oder anderen Stück hinzugesellen. Also unbedingt kommen - es wird heiß!

Alexander Sandi Kuhn - Saxophon

Yunus Muti - Gitarre

Axel Kühn - Kontrabass

Michael Kersting - Drums