Jazzküche Kuhn präsentiert: Seoul Calling

Die Musiker*innen des deutsch-koreanischen Jazzquartetts ’Seoul Calling’ haben sich 2019 auf einer Tour in Korea kennen und schätzen gelernt. Seit dem haben die bereits mit etlichen Preisen und Stipendien ausgezeichneten Musiker*innen (u.a. Landesjazzpreis Baden-Württemberg) immer wieder auf Konzerten in Korea und Deutschland mit ihrer Musik das Publikum begeistert. Sie verbinden dabei gekonnt ihre unterschiedlichen musikalischen Einflüsse, die von Seoul, über Boston und New York bis nach Stuttgart reichen und schaffen ein einzigartiges Musikerlebnis voller Spielfreude, Interaktion, Energie, Sinnlichkeit und Seele. Am heutigen Abend präsentieren sie ein spannendes Programm aus Eigenkompositionen und Lieblingsstücken. Absolut hörenswert!

Gee Hye Lee - Piano

Alexander Sandi Kuhn - Saxophon

Joel Locher - Kontrabass

Manuel Weyand - Schlagzeug