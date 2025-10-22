Jazzküche Kuhn präsentiert: Shorter & Hancock

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Heute geht es in der Jazzküche garantiert wieder heiß her, denn Saxophonist Sandi Kuhn hat mit Klaus Graf, Hubert Nuss, Thomas Heidepriem und Michael Kersting vier großartige Kollegen eingeladen, die allesamt zum Who-is-Who der deutschen Jazzszene gehören.

Gemeinsam widmet sich das Quintett der Musik von Wayne Shorter und Herbie Hancock und interpretiert einige Songs dieser großartigen Jazzgiganten. Freuen Sie sich auf einen hochkarätigen Jazzabend, bei dem auf großer Flamme gekocht wird.

Klaus Graf - Altsaxophon

Alexander „Sandi“ Kuhn - Tenorsaxophon

Hubert Nuss - Piano

Thomas Heidepriem - Kontrabass

Michael Kersting - Drums

