Jazzküche Kuhn präsentiert: Swing is the Thing feat. Thilo Wagner

Für den heutigen Abend hat der Saxophonist und württembergische Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn mit Thilo Wagner einen der renommiertesten deutschen Swing-/ Bebop-Pianisten in die Jazzküche eingeladen.

So wie auch Emil Mangelsdorff, Scott Hamilton. Gemeinsam mit einer heißen Rhythmusgruppe, werden sie einige spannende Fälle der Jazzgeschichte neu aufzurollen.

It don't mean a thing, if it ain't got that swing! Man darf gespannt sein.

Thilo Wagner - Piano

Alexander „Sandi“ Kuhn - Saxophon

Joel Locher - Bass

TBA - Schlagzeug

http://www.alexanderkuhn.com