Jazzküche Kuhn presents Andy Herrmann Quartett

In diesem Projekt geht Andy Herrmann seiner geheimen Leidenschaft nach, dem Jazz des „Great American Songbook“. Nach drei CD’s unter eigenen Namen ist der Jazz-Pianist bisher sehr erfolgreich mit Eigenkompositionen in Erscheinung getreten. Nun stehen Standards und Kompositionen grosser Musiker der Jazzgeschichte auf dem Programm. Mit Sandi Kuhn (Tenorsaxophon), Arne Huber (Kontrabass) und Matthias Daneck (Drums), bringt er quasi eine nationale Allstarbesetzung zusammen, die seinesgleichen sucht und die mit energiegeladenem swingendem Jazz vom Feinsten, das Publikum in seinen Bann zieht.

Andy Herrmann- Piano

Alexander Sandi Kuhn - Saxophon

Arne Huber - Bass

Matthias Daneck - Schlagzeug