In dem Trio treffen sich mit dem Berliner Tenorsaxophonisten Ben Kraef, dem Freiburger Bassisten Arne Huber und dem Münchener Schlagzeuger Bastian Jütte drei Meister Ihres Faches (u.a. ECHO-Preisträger), um gemeinsam die Möglichkeiten dieser spannenden Besetzung auszuloten. An diesem Abend wird garantiert heiß, abwechslungsreich und extravagant aufgekocht! You better be there!!!

Ben Kraef - Saxophon

Arne Huber - Kontrabass

Bastian Jütte - Schlagzeug

