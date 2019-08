Jazzküche Kuhn presents: Lukas Wögler and the Young Lions

Am heutigen Abend präsentiert Sandi Kuhn eine junge heiße Band um den Saxophonisten Lukas Wögler und den Drummer David Giesel.

Beide studieren noch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Studiengang Jazz und zählen dort zu den jungen vielversprechenden Talenten. Sie präsentieren ein Programm aus Eigenkompositionen und groovig-swingenden Standards, das ihre ganz eigene Handschrift trägt. Come by, don’t be shy! Es wird garantiert heiß!!!

Lukas Wögler - Saxophon

Hannes Stollsteimer - Piano

Frieder Klein - Bass

David Giesel - Schlagzeug