Jazzküche Kuhn presents: Stuttgart meets Monaco

Für den heutigen Abend hat der Saxophonist und württembergische Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn zwei der heißesten Münchener Cats in seine Jazzküche eingeladen.

Mit Guido May am Schlagzeug (u.a. langjähriger Drummer von Pee Wee Ellis) und Andreas Kurz am Kontrabass wird bei dieser spannenden Cooking-Session garantiert nichts anbrennen. Komplettiert wird das Quartett durch den Stuttgarter Pianisten Moritz Langmaier, der zu den aufstrebenden Young Lions der süddeutschen Szene zählt.

Es wird geswingt und gegrooved. Feinstes für die Ohren - unbedingt kommen!

Sandi Kuhn - Saxophon

Moritz Langmaier - Piano

Andreas Kurz - Kontrabass

Guido May - Drums

http://www.alexanderkuhn.com