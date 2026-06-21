Jazzküche Kuhn presents: Summer Grooves

Bevor die Jazzküche mit dem heutigen Konzert in die Sommerpause geht, wird in der Kiste noch einmal richtig gezündelt.Saxophonist Sandi Kuhn hat dafür mit Christoph Heckeler, Alex Merzkirch und Daniel Mudrack drei heiße Kollegen eingeladen, die die Kiste gemeinsam mit ihm zum Kochen bringen. Heute wird gegrooved was das Zeug hält. Fussball ist morgen wieder. Kommt vorbei und feiert mit uns den Sommer!

Alexander „Sandi“ Kuhn - Saxophon

Christoph Heckeler - Piano

Alex Merzkirch - E-Bass

Daniel Mudrack - Drums