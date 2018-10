Jazzküche Kuhn presents: A cooking Session with SOKO Kuhn

× Erweitern Alexander Kuhn

In der SOKO Kuhn versammelt der Saxophonist Sandi Kuhn (Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2013) erstklassige Jazzmusiker von internationalem Format, um einige heiße Fälle der Jazzgeschichte neu aufzurollen.

Am Klavier ist mit Thilo Wagner dieses Mal einer der renommiertesten deutschen Swingpianisten mit von der Partie (u.a. Emil Magelsdorff, Scott Hamilton). Ergänzt wird das Quartett durch den Tübinger Bassisten Axel Kühn (ebenfalls Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg) und den Schlagzeuger Lars Binder (u.a. Cecil Verny).It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing!!! Man darf gespannt sein!

Alexander „Sandi“ Kuhn - SaxophonThilo Wagner - PianoAxel Kühn - BassLars Binder - Schlagzeug

http://www.alexanderkuhn.com