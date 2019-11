JazzLokal - Doppelkonzert

Ameli in the Woods

feat. Franziska Schuster und Sebastian Schuster

Franziska Schuster Gesang, Piano, Synthesizer

Marvin Holley Gitarre

Sebastian Schuster Kontrabass, Rhodes, Sythesizer

Markus Zink Drums

„Ameli in the Woods“ ist eine Einladung in eine ureigene düsterschöne Welt voller vielgestaltiger Formen: verträumte und schwermütige Harmonien legen sich wie ein Nebel über die Verästelungen des Rhythmus und werden von einer wandlungsfähigen, warmen Stimme durch Gefühlshöhen und –tiefen begleitet, die durchaus auch an hellen Lichtungen vorbeiführt. Vier Musiker folgen ihren abenteuerlichen Instinkten auf eine Suche nach Klängen und Ausdrucksformen und begeben sich auf ausufernde Ausflüge in die Gefilde elektronischer, klassischer und experimenteller Musik.

Lunaves

Ilter Ünal Vocals

Fabian Meyer Piano, Synthesizer

Sebastian Schuster Bass, Rhodes, Synthesizer

Felix Schrack Drums, Drumpad

Fabian Meyer hat zusammen mit dem Landesjazzpreisträger Sebastian Schuster, Felix Schrack und dem Sänger Ilter Ünal ein neues Bandprojekt entwickelt. Unter dem Namen „Lunaves“ spielen sie Musik mit verschiedensten Einflüssen aus Jazz, Pop/Rock, alternative und elektronischer Musik, mit Texten in englischer und türkischer Sprache.