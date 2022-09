JazzMe in Eberbach

Am Freitag, dem 21. Oktober sind die Jazzer von Freygish 3 Express zu Gast in Eberbach.

Ab 20 Uhr werden sie im Kulturzentrum Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße 15/7 in Eberbach ihr ebenso außergewöhnliches wie einzigartiges Programm auf die Bühne bringen.

F3E eint ihre Faszination an der Musik mit ihren vielfältigen Traditionen zwischen Orient, Okzident und neuer Welt und der gleichzeitigen Offenheit für alle Einflüsse, ohne ihren eigenen Charakter zu verlieren. In der Musik des Freygish 3 Express wird dies fortgesetzt, Musiker treffen aufeinander und benutzen Klezmermusik und ihre Ausdrucksmöglichkeiten als Schmelztiegel so, wie Klezmermusiker schon immer offen waren für alle Einflüsse.

Die Band hat sich aufgemacht der Welt zu zeigen, dass Klezmermusik auch im Surf-Coltrane-Bulgar-Psychedelic-Style funktioniert. Lebe lang und in Wohlstand - wünscht der Freygish 3 Express mit Lömsch Lehmann an Saxophon und Klarinette, Dr. Beutelspacher an der Gitarre und Mario Fadani am Kontrabass. Veranstalter von JazzMe ist die Stadt Eberbach mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald und dem Kulturlabor Eberbach.

Tickets für das Konzert gibt es in der Tourist-Info im Rathaus, in den Eberbacher Buchhandlungen, Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de) und an der Abendkasse.