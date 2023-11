Weihnachtsrock - Black Stuff

Black Stuff ist seit 1984 in der Rhein-Neckar-Region präsent.

Der Bandname deutet den Musikstil an:

Ein musikalisches Gebräu auf Basis vorwiegend schwarzer R&B Vorbilder, erdiger, groovender Blues, gewürzt mit deftigen Soul Elementen, etwas Rock sowie einer gehörigen Portion Funk. In einer ausgewogenen Mischung werden Titel des Genres mit eigenständigen Arrangements neu interpretiert.

Das Fundament bilden eine druckvoll groovende Rhythmusgruppe sowie ein messerscharfer, vierstimmiger Bläsersatz. Der besondere, authentische Sound wird zudem durch die herausragenden Powerstimmen von Douglas Weaden (New York) und Sabine Künster (Walldorf) geprägt.

Zu den Künstlern, die gerne interpretiert werden, gehören:

B.B. King, The Blues Brothers, Gary Moore, Albert Collins, Etta James, Wilson Pickett, The Commodores, Huey Lewis, Taj Mahal, Stevie Wonder, Tower of Power, Tina Turner, Aretha Franklin, Average White Band, Robben Ford, Delbert McClinton, Tommy Castro und viele andere mehr ...

Black Stuff steht für eine äußerst abwechslungsreiche, handgemachte Musik, die mit enormer Spielfreude in einer energiegeladenen Performance dargeboten wird.

Der Abend bietet ein tolles Konzert mit bekannten Titeln - eigenständig präsentiert von 10 begeisternden Musikern der Band Black Stuff.

Vocals: Sabine Künster

Douglas Weaden

Rhythm: Rolli Park (Drums)

Jens Logies (Bass)

Artur Loth (Gitarre)

Stefan Schwarz (Keys)

Horns: Sebastian Nagel (Trumpet)

Axel Welter (Es-Alt Sax.)

Armin Neff (Ten. u. Bari-Sax.)

Jürgen Ohrner