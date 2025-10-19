Die „Kleine Jazzmesse“ von Johannes Matthias Michel (*1962) ist thematisch an seine „Jazzmesse“ aus dem Jahr 2011 angelehnt.

Michel verwendet in der für überwiegend einstimmigen Chor komponierten Messe klassische Teile wie Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei, erweitert sie aber um ein Halleluja und ein Segenslied in englischer Sprache. Die originale instrumentale Begleitung durch ein Tasteninstrument wird mit einem Saxophon erweitert.

Ausführende sind der Jugend- und Elternchor der Singschule der Ansbacher Kinder- und Jugendkantorei unter der Leitung von Dekanatskantorin Ulrike Walch, Stephan Goldhahn am Saxophon und Ulrike Koch am Flügel übernehmen den instrumentalen Part.

Liturg des Gottesdienstes ist Dekan Dr. Matthias Büttner.