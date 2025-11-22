JAZZNIGHT 2025

Die BBF lässt die goldenen Zeiten des Swing aufleben - und nimmt gleich noch die goldenen Zeiten des Soul & Funk mit: fette Bläsersätze, treibende Rhythmen, viel mehrstimmige Vocals und vieles mehr .. Moves, die direkt in die Beine gehen!

So viel Gesang gab´s bei uns noch nie: Volker Braunschedel ist schon längst als guter Bekannter etabliert – neu dabei sind Daiana Didoruk und Arman Arakelian!

Ob Klassiker à la Count Basie, funkige Soulhits oder eigene Arrangements mit ordentlich Wumms – hier gerät jeder ins Grooven und kein Herz bleibt unberührt.

Mit dabei: Landesjazzpreisträger 2003 Frank Kroll an Altsax, Sopransax und Bassklarinette. Mit seinen eigenen Komposition bringt er seinen unverwechselbaren Sound mit.

Unsere Sprecherin Anna Koktsidou (ehem. Moderatorin beim SWR) entführt euch in die Welt der Lyrik – mit Originaltexten großer Songs und gefühlvollen Übersetzungen. Mal poetisch, mal provokant – aber immer mitten ins Herz.

Let’s swing and dance!

Die Bigband Freiberg freut sich auf euch!