Jazzon - Jazz und Chanson

Jazzon steht für die außergewöhnliche Verbindung von Jazz und Chanson. Sängerin Selena Steiner präsentiert erlesene Chansons von Hollaender, Brecht, Kreisler, sowie Stücke aus der Feder von Siegfried Liebl und andere, neuzeitlichere Titel unterschiedlicher Couleur.

Eine tolle Stimme, begleitet von exquisiten Musikern, außergewöhnliche Musikstücke für alle Jazz- und Chanson-Fans.

Selena Steiner (Gesang) - Siegfried Liebl (Piano, Gesang) - Andreas Scheer (Bass, Gesang)

Weitere Infos auf kulturkeller.de/jazz-chanson-300