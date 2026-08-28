Thomas C. Breuer 'Gesünder kränkeln'

Gesünder kränkeln – ein Abend mit Thomas C. Breuer

Wo soll man anfangen? Hiking oder Biking? Rebirthing oder Rebalancing? Völlerei oder Low Carb? Landleben oder Urban Farming? Gleitflieging oder Stubenhocking? Und was war noch gleich Dingolfing? Angebote für die seelische und physische Gesundheit gibt es mehr, als einem lieb sein kann, ein flächendeckendes Wohlfühlbombardement im 24/7-Selbstoptimierungsstress zwischen Carpe-Diem-Terror und Bucketlist-Zwang. Vieles verschwindet ebenso rasch wie Dubaischokolade – wieso sind Flow und Hygge schon wieder out? Wieso geht das alles so schnell? Manche Menschen fangen deswegen an zu kränkeln, die richtige Body-Positivity mag sich nicht einstellen. Sollte man sich denn nicht mit all den Wohlfühltrends auch wohlfühlen?

Wie gut, dass da endlich mal einer aufräumt und aussortiert: Thomas C. Breuer, mit der geballten Erfahrung von über 40 Jahren Kabarett, auf Bühnen und im Radio, in Deutschland und der Schweiz. Mittlerweile bewegt er sich virtuos in der Grauzone zwischen Humor und Coaching. Wie gelingt es, in einer immer unübersichtlicheren Welt stabil zu bleiben? Tatsächlich nur mit Humor und einem gewissen Sicherheitsabstand. Herbeiatmen lässt sich das seelische Gleichgewicht leider nicht. Aber wenn schon kränkeln an der Moderne, dann doch bitte schön gesünder – stabil und heiter. Menschen, die sich bei dem Riesenangebot überfordert fühlen, möge dieser Abend als Orientierungshilfe dienen, als Kompass, als Wegweiser (auch in Buchform Carl Auer-Verlag, Heidelberg, ab Herbst 2025). Niveauvoller Humor ist Breuers Kernkompetenz. Er arbeitet streng ausgewogen und verteilt seine Frechheiten nach allen Seiten und plädiert für einen pragmatischeren Umgang mit dem Seelenheil. Oft hilft es schon, wenn man Probleme einfach auslacht und ihnen zu verstehen gibt: Mich kriegt ihr nicht klein! Alles andere sehen, hören oder lesen Sie unbedingt selbst!